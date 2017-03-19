Москва-Инфо

«В течение этого года планируется эту программу сформировать в виде адресного перечня, сформировать мнение жителей – конкретного дома, конкретной пятиэтажки, чтобы начало реализации программы было успешным, а не конфликтным, как порой бывает», – сказал глава Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.



По его словам, реализация проекта позволит повысить плотность населения в срединной части Москвы – что, в свою очередь, позволит в немалой степени решить транспортную проблему. Люди будут ехать не из окраины в центр на работу, жилые массивы будут сбалансированы с районами деловой застройки.

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