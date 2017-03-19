Москва-Инфо

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Московская жизнь
Какие пятиэтажки снесут?
В течение года власти Москвы подготовят адресный перечень «хрущевок», которые попадут под снос по новой программе реновации пятиэтажек..
«В течение этого года планируется эту программу сформировать
в виде адресного перечня, сформировать мнение жителей – конкретного дома,
конкретной пятиэтажки, чтобы начало реализации программы было успешным, а не
конфликтным, как порой бывает», – сказал глава Департамента градостроительной
политики Сергей Левкин.
По его словам, реализация проекта позволит повысить плотность населения в срединной части Москвы – что, в свою очередь, позволит в немалой степени решить транспортную проблему. Люди будут ехать не из окраины в центр на работу, жилые массивы будут сбалансированы с районами деловой застройки.
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