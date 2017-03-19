Москва-Инфо

«Единый аналитический центр экологии будет сделан на базе «Мосэкомониторинга». Это центр, в котором можно будет получить любую экологическую информацию в настоящий момент и статистические данные по Москве за предыдущие годы. Это очень важно для определенных выводов, для определенных решений, для городской жизни», – сказал руководитель московского Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

При этом сайт «Мосэкомониторинга» доступен для всех, но не все люди могут расшифровать графики, размещенные на портале.



«В этом смысле мы хотим это упростить, для того чтобы любой человек, любой житель Москвы мог зайти на сайт и посмотреть, в каком состоянии находится атмосфера воздуха, в каком состоянии почва, зеленые объекты, насаждения», – пояснил Антон Кульбачевский.

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