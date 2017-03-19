Москва-Инфо

С 16 марта данная услуга появилась в районах Черемушки и Проспект Вернадского.

Сейчас такой сервис действует уже в 14 районах города и одном округе Новой Москвы, а именно: в районах Красносельский, Останкинский и Марьина Роща, Дорогомилово, Лефортово и Нижегородский, Донской, Беговой, Покровское-Стрешнево, Обручевский, Восточное Измайлово, Матушкино, Черемушки и Проспект Вернадского, в поселении Московский.

Специалисты этих центров госуслуг примут документы на замену российского водительского удостоверения в случае окончания срока его действия, потери или хищения, смены реквизитов, а также оформят водительское удостоверение международного образца. Срок оформления и изготовления водительских прав – всего 5 календарных дней. Забрать готовый документ нужно будет также в центре госуслуг.

– Благодаря этому сервису в Москве стало больше точек, где можно заменить и получить права. Наши центры работают по удобному графику – 7 дней в неделю с 8:00 до 20:00 без обеда и выходных. И что особенно важно, чтобы воспользоваться услугой, не обязательно жить в этих 10 районах. Заменить или получить права можно без привязки к месту регистрации в Москве. В дальнейшем планируем распространить этот сервис на все столичные центры «Мои документы», – прокомментировали в руководстве столичных центров госуслуг.

У столичных автомобилистов остается возможность получить или заменить водительское удостоверение, как и прежде, в ГИБДД.



Напомним, столичные «Мои документы» предлагают много полезных новинок, которые позволяют экономить время посетителям. Во всех центрах госуслуг специалисты вместо сотрудников ЗАГСов зарегистрируют рождение, смерть, установят отцовство, помогут оформить «одним пакетом» документы на новорожденного, для многодетной семьи, при смене фамилии и при вступлении в наследство, а также пенсию. Кстати, все документы в центрах госуслугвыдают в удобных фирменных папках.

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