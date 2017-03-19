Москва-Инфо

В КАЛЕНДАРЬ!

Мероприятие традиционно начнется с пробега колонны трамвайных вагонов по центральным улицам Москвы, а с 12 до 15 часов на Чистопрудном бульваре состоится основная часть торжества – выставка уникальных транспортных средств.

На площадке будут представлены 16 трамваев, в том числе запряженная лошадьми конка и легендарный вагон «Ф» 1908 года выпуска. Все старинные

вагоны можно будет осмотреть, сфотографировать и посетить.

Рядом с каждым из них гостей мероприятия будут встречать артисты в костюмах соответствующих эпох. «Трамвай является старейшим и вместе с тем одним из самых быстро развивающихся видов общественного транспорта. Поэтому сегодня как никогда важно сохранить многолетнюю любовь москвичей к его истории и привить к нему уважение юных жителей столицы. Решить эту ответственную задачу поможет городской парад трамваев, который вновь объединит на своей площадке представителей разных поколений», – заявил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.

Вместе с раритетными экспонатами наземного транспорта в выставке примут участие специальный рельсоочистительный вагон и вагон-вышка для обслуживания контактной сети, а также коллекция ретроавтомобилей музея «Московский транспорт».

Программа мероприятия включит развлечения для гостей любых возрастов: юным посетителям будет предложено изготовить и раскрасить модель трамвая из картона, а взрослым – принять участие в конкурсах и викторинах. Кроме того, на Чистопрудном бульваре будет установлена сцена, на которой выступят музыкальные и творческие коллективы.

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,