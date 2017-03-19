Москва-Инфо

АКЦИЯ НЕДЕЛИ

По всей стране в «Час Земли», 25 марта, пройдут велозаезды, флешмобы, концерты и другие мероприятия. В Москве с помощью специального рубильника символически «выключат свет» во всем городе.



«В Москве в «Час Земли» будет выключена подсветка более чем у 1 тыс. 600 зданий, а основные мероприятия традиционно пройдут на Красной и Тверской площадях. У стен Кремля, как ожидается, состоится экологический флешмоб с выкладыванием свечами символа акции – 60 минут. На Тверской площади возле памятника Юрию Долгорукому в 20:30 будет символически «выключен свет» во всем городе с помощью специального рубильника. Кроме того, запланирован велопробег по центру города», – сообщила пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF России).

Принять участие в «Часе Земли» можно просто выключив свет, но и посетив одну из площадок акции – информацию о мероприятиях в более чем 80 городах страны можно найти на сайте акции.

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