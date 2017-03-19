Москва-Инфо

УЧЕНИЕ НЕДЕЛИ

Английскому языку обучат 650 сотрудников – 350 кассиров и 300 инспекторов. Это поможет им общаться с иностранными туристами, которые приедут в столицу на футбольные матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. На сегодняшний день уже более 100 кассиров окончили курсы.



Кроме того, на станциях метро установят 10 новых стоек «Живое общение», где пассажиры смогут получить ответы на вопросы о транспорте, маршрутах и достопримечательностях в городе.



Также на всех станциях Кольцевой линии подземки появятся специальные кассы для туристов. Одну из действующих касс в вестибюле пометят ярким стикером – в ней будет работать сотрудник со знанием английского языка.

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