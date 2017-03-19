Москва-Инфо

Обновляем кожу:весенний уход

Весну косметологи считают самым трудным периодом для нежной женской кожи. Утомленная и обезвоженная под влиянием зимних ветров кожа женщины, подвергаясь влиянию первых проблесков весеннего солнышка, тускнеет и начинает шелушиться. Именно поэтому с наступлением весны уходу за лицом следует уделять особое внимание.

Очищение

Очищение кожи – обязательная ступень ежедневного ухода за лицом. Специалисты советуют очищать кожу два раза в день – утром и вечером, соблюдая

определенные правила:



• вместо твердого мыла (даже если оно косметическое) использовать мягкие пенки и гели, предназначенные для умывания;

• сухую кожу очищать только косметическим молочком. Многие горожанки, желая создать своей коже условия, приближенные к естественным, отказываются от специальных косметических средств в пользу водопроводной воды.



Косметологи напоминают: в весеннее время года водопроводная вода обрабатывается с особенной тщательностью, поэтому содержание хлора в ней повышено. Старания коммунальных служб легко объяснить – ведь в талой воде гораздо больше вирусов, пестицидов и бактерий.



Противницам ухаживающих средств, созданных в лабораторных условиях, лучше использовать кипяченую или предварительно очищенную воду, а также не оставлять без внимания травяные отвары (например из ромашки, мяты и корня петрушки).

Тонизирование

Тонизирующие косметические средства предназначены не только для удаления остатков очищающего молочка и омертвевших клеток. Основная задача «тоника» – возбудить и освежить кожу за счет усиления подкожного кровообращения.

Косметологи спешат предупредить: женщины, которые используют для тонизирования спиртосодержащие лосьоны, совершают большую ошибку.



Исключение может быть сделано только для очень жирной кожи, хотя идеальным тонизирующим средством считаются замороженные отвары корня петрушки, липового цвета, ромашки, мяты, череды, зверобоя, шалфея или, на худой конец, зеленого чая.

Деликатное увлажнение

Первые весенние деньки, по мнению специалистов, – идеальное время для перехода на летнюю косметику. Но это не означает, что от остатков питательных и густых зимних кремов придется избавиться. Их можно отправить в холодильник до следующего холодного сезона, а до той поры использовать легкие, увлажняющие средства.



Кстати, надпись «увлажняющий крем» не всегда является гарантией, что в данной емкости находится именно увлажняющее средство. Зато существуют более явные признаки, свидетельствующие, что выбор крема сделан правильно. Надежной гарантией является наличие таких ингредиентов, как сок алоэ или огурца, фруктовые кислоты.



Важный момент: чем ближе к началу перечня ингредиентов находится вещество, тем выше его концентрация.

Ранней весной, говорят специалисты, следует начинать пользоваться средствами, содержащими УФ-фильтры, поскольку кожа нуждается в защите от воздействия ультрафиолета не только во время отдыха на природе. Особенно это касается представительниц прекрасного пола, чья кожа с наступлением весны покрывается веснушками и пигментацией. Для начала весеннего сезона оптимальным считается уровень защиты, обеспечиваемый средствами с SPF 10-15.

Питание

С особой серьезностью следует отнестись к выбору ночного крема. Он должен питать кожу и не «тормозить» процесс регенерации, «запущенный» во время утреннего ухода.

Для сухой кожи наиболее оптимальными являются средства, содержащие масло авокадо, миндаля, жожоба, карите, абрикоса... Благодаря этим компонентам на коже образуется невидимая для невооруженного глаза защитная пленка, не позволяющая испаряться влаге.

Обладательницам жирной кожи косметологи советуют присмотреться к салициловым кремам на гелевой основе. Идеальным считается косметическое средство, в состав которого, помимо перечисленных ингредиентов, входят экстракт женьшеня и цинк – компоненты, придающие коже матовость.

Дополнительный уход

Не менее важным этапом ухода за лицом является применение масок. Регулярное (как минимум раз в неделю) использование последних оптимизирует водный баланс и улучшает кровообращение. В результате кожа становится эластичной и упругой.

Косметологи не рекомендуют наносить маски, так сказать, между делом. Чтобы получить от этой процедуры максимальную пользу, проводить ее следует в расслабленном состоянии, например вечером, до того как отправиться спать.



Косметический ремонт лица

Какие средства и процедуры помогут пробудить спящую красоту?

Оптимистки сделали это еще в феврале, реалистки – в начале марта, ну а мечтательницам можно и сейчас успеть запрыгнуть в последний вагон сезонного обновления косметички. В первую очередь с туалетного столика убираются густые питательные кремы и маски, средства для защиты от холода, плотные бальзамы для губ, сыворотки и кремы с активными компонентами. Арсенал уменьшается примерно в полтора раза: лето – время легкости. Главное – выбирать наши немногочисленные средства с умом.

Мы привыкли подбирать уход по типу кожи, хотя на самом деле в переходные периоды нужно выбирать средства согласно ее состоянию и проблемам. Например, комбинированная или жирная кожа может прийти к весне в состоянии стянутости и шелушения, если ее неправильно очищали – щелочными средствами, которые нарушают защитную водно-липидную мантию. Современные косметические бренды предлагают даже для такого типа кожи средства в виде молочка или эмульсии, которые комфортно очищают.

Помимо мягкого очищающего средства на каждый день, весной нашему лицу необходима эксфолиация – не срединные и глубокие пилинги (сезон для них заканчивается 15 марта), а мягкие скрабы и гоммажи, а также энзимные пилинги. Удаление отмерших клеток – именно то оружие, которое помогает справиться с тусклым цветом «офисной кожи». В теплое время года эту процедуру достаточно проделывать один раз в 7–10 дней, в случае чувствительной кожи – раз в две недели. Главное – не подсесть на дивное ощущение гладкой кожи после очищения:«перескрабированная» кожа становится либо сухой и стянутой, либо, напротив, реагирует выделением избыточного жира.



В ежедневном арсенале должны быть тоник на водной основе и увлажняющий крем с содержанием витаминов – в первую очередь витамина C, ответственного за здоровое сияние кожи, – и фруктовых кислот. Добавьте к этому небольшому набору увлажняющую маску (можно ночную, с содержанием гиалуроновой кислоты) плюс еще одну на выбор, в зависимости от типа кожи, – и на этом, не поверите, обязательная программа закончена. Если после очищения и перед нанесением крема не тонизировать кожу, то она получит только 5-10 процентов полезных веществ крема, он даже может толком не впитаться.

Поэтому пренебрегать тоником нельзя, особенно весной, когда коже необходимо усиленное увлажнение и насыщение витаминами. Основной крем для молодой кожи может быть один, он наносится и утром, и вечером.

Специализированный ночной крем и сыворотка нужны, только если у вас возрастная кожа с ее специфическими проблемами.

То же относится к питательным кремам: они требуются в том случае, если у вас очень сухая кожа, и должны быть тонкой текстуры, в виде флюида.

Если кожа решила, что нуждается в особом внимании – то в салонах красоты вам могут предложить процедуры глубокого увлажнения, а также всевозможные маски: коллагеновые, биоцеллюлозные, альгинатные, витаминные. Весной можно делать даже некоторые виды мягких поверхностных пилингов – например феруловый пилинг, который называют «летним»: он защищает кожу от избыточной выработки меланина, виновника пигментных пятен. Если в число ваших фобий не входит боязнь инъекционных методик – весной еще можно делать мезотерапию, главное – пользоваться после процедуры защитными средствами. Полученного витаминного «заряда» коже хватит на полгода – до самой осени. А еще, посоветовавшись с врачом и косметологом, можно добавить в рацион «капсулы красоты».

Выбираем новую прическу

Красивые волосы, элегантная прическа – вот на что обращают внимание окружающие, ведь волосы обрамляют лицо. Рассыпающиеся по плечам, струящиеся локоны всегда ассоциируются с чувственностью, а если же образ завершается модной прической, то это способно покорить сердце любого мужчины.

Элегантная небрежность

Хотя говорят, что красивые волосы – уже прическа, одинаковое отражение в зеркале каждый день надоедает, хочется нового, модного, стильного.

Поэтому одна из основных тенденций весны 2017 – упорядоченный беспорядок и небрежность. Даже если вы часами трудились над прической, выглядеть она должна максимально естественной и чуть небрежной, будто пряди сами легли так, как им заблагорассудилось.

Ретро-прически

На подиумах весной 2017 уверенно царит ретро 50–70-х годов, и прически – не исключение. Эта тенденция предполагает, что короткие стрижки уступают место длинным волосам.

Красивые укладки, высокие начесы, пышные завивки, ленты... В результате их комбинации появились не менее изысканные прически. Высоко приподнятые над головой или созданные при помощи плетения, они подойдут как для вечернего наряда, так и для дерзкого образа на молодежной вечеринке. Отправляясь ужинать в ресторан или отмечая знаменательное событие с друзьями, сделайте прическу в стиле ретро. Окружающие не смогут отвести глаз.

Асимметрия



В 2017 косой пробор, пробор зигзаг, сложные геометрические узоры весьма актуальны и придают образу смелость и задор. А вот прямые челки практически утратили свою популярность. Длинные и косые варианты еще отстаивают свое право на существование, но стилисты больше предпочитают зачесывать волосы назад, слегка приподняв надо лбом.

Конский хвост



Пожалуй, это самая востребованная женская прическа последние несколько десятилетий. Основное здесь – фантазия: собирая хвост, можете декорировать его тонкими косичками или оставить несколько прядей свободно ниспадать.



Косы и жгуты

Коса – истинно русская прическа. Но сегодня она приобрела новые стильные формы и утвердила свое право на звание самой модной прически этого года. Небрежный романтизм приветствуется и здесь: тугую косу намеренно распушают, придавая ей объем.



Близкий родственник, брат и друг косы – жгут. Эта необычная прическа не отнимает много времени, но эффект не менее потрясающий.

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