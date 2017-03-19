Москва-Инфо

Первый температурный рекорд был побит 9 марта – тогда в городе было +10, а уже к середине месяца в столице растаял почти весь снег.

Кажется, что за последние годы москвичи успели привыкнуть

к новому, непредсказуемому характеру погоды – то дожди все лето, то весна в феврале. Однако специалисты к этим тенденциям относятся более серьезно – все это, по их мнению, предвестники

глобального изменения климата. А верите ли вы в это?



Комментарии:

Елена Лягина

Про ужасы глобального потепления я слышала еще в школе, на уроках английского – эта была одна из тем для экзамена.

А мне, между прочим, уж скоро сороковник... С тех пор климат, возможно, и изменился, но ничего глобального с ним не произошло.

Джабраилов И.

Люди и в России, и во многих других странах мира живут за чертой бедности, буквально борются за выживание! У миллионов людей нет элементарно хо-

рошего питания, чистой воды, нормальной медицинской помощи, возможности получить образование. Вот это настоящая проблема,а глобальным потеплением нам просто отвлека-

ют внимание, я считаю.

Истомина Юля

Вот все говорят, что есть проблемы поважнее глобального потепления. А ведь это в нашей манере – долго-долго игнорировать важную проблему, считая

ее второстепенной, а потом с

выпученными глазами и горящими пятыми точками искать свое спасение!

CrazyPossum

Пока мы тут рассуждаем, глобальное потепление уже идет полным ходом. В Арктике тают ледники...думаю, уже поколение наших внуков отчетливо почувствуют на себе

все прелести этого глобального тепла!

Победитель

Давайте проверим, какие бюджеты раздали ООН и прочие международные организации под проблему глобального потепления? Наверное, там огромные цифры – они-то и объ-

ясняют весь ажиотаж вокруг этой темы.

Хитрый Кот

Глобальное потепление наверняка очень сильно влияет и на атмосферное давление. Я метеочувствительный и прекрасно это ощущаю. Перепадов стало

больше, явно какая-то история в климате происходит..

Кошкина Аленка

Я понимаю, что это проблема, но не представляю, как это может коснуться Москвы, где нет ни ледников, ни морей.

Игорь Мангасаров

В столице глобальное потепление не так чувствуется, а вот во многих отдаленных регионах погода действительно изменилась! И этот резкий, порывистый ветер – раньше такого не было.

Лена Клапейда

Зубы нам заговаривают этим глобальным потеплением.

А главное, всегда эта тема поднимается, когда все плохо (денег нет, кризис и т.д.), чтобы народ сразу отвлекся.

И. Иванов

А мне глобальное потепление кажется вполне реальной причиной нового конца света. Такая постепенная, технологичная катастрофа – очень в духе времени.

Пребиотик

Глобальное потепление уже меняет фауну, вот увидите – скоро оно изменит и нас, полностью встроится в генетический код!

Колосов Даниил

Главное, что нигде нет четких инструкций, что может делать каждый из нас каждый день, чтобы не стимулировать процессы глобального потепления. А ведь это

самое главное!

Ольга Елизаветинская

Чувствую, еще лет 50 – и ждет нас судьба персонажей из мультика «ледниковый период»!

Глобальное потепление заставит нас расти вниз

Британские ученые из Университета Нью-Гемпшира пришли к выводу, что в результате глобального потепление люди могут превратятся в карликов.

Ученые проследили данные по увеличению температуры и соотнесли их с изменениями размеров млекопитающих. В результате исследования, ученые пришли

к выводу, что за всю историю Земли размер млекопитающих уменьшился вдвое на фоне роста температуры в атмосфере.

Самое сильное «уменьшение» млекопитающих произошло в момент так называемого палеоцен-эоценового термического максимума, произошедшего 55 млн. лет назад. Тогда произошло резкое

потепление климата Земли, многие виды млекопитающих уменьшились в размерах, а другие – вымерли.

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,