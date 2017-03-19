Москва-Инфо

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Глобальная угроза
Пословица гласит: «пришел марток – надевай двое порток». Но в этом году эта погодная народная примета совершенно неактуальна: март пока что проходит в Москве аномально тепло..
Первый температурный рекорд был побит 9 марта – тогда в городе было +10, а уже к середине месяца в столице растаял почти весь снег.
Кажется, что за последние годы москвичи успели
привыкнуть
к новому, непредсказуемому характеру погоды – то дожди все лето, то весна в феврале. Однако специалисты к этим тенденциям относятся более серьезно – все это, по их мнению, предвестники
глобального изменения климата. А верите ли вы в это?
Комментарии:
Елена Лягина
Про ужасы глобального потепления я слышала еще в школе, на уроках английского – эта была одна из тем для экзамена.
А мне, между прочим, уж скоро сороковник... С тех пор климат, возможно, и изменился, но ничего глобального с ним не произошло.
Джабраилов И.
Люди и в России, и во многих других странах мира живут за чертой бедности, буквально борются за выживание! У миллионов людей нет элементарно хо-
рошего питания, чистой воды, нормальной медицинской помощи, возможности получить образование. Вот это настоящая проблема,а глобальным потеплением нам просто отвлека-
ют внимание, я считаю.
Истомина Юля
Вот все говорят, что есть проблемы поважнее глобального потепления. А ведь это в нашей манере – долго-долго игнорировать важную проблему, считая
ее второстепенной, а потом с
выпученными глазами и горящими пятыми точками искать свое спасение!
CrazyPossum
Пока мы тут рассуждаем, глобальное потепление уже идет полным ходом. В Арктике тают ледники...думаю, уже поколение наших внуков отчетливо почувствуют на себе
все прелести этого глобального тепла!
Победитель
Давайте проверим, какие бюджеты раздали ООН и прочие международные организации под проблему глобального потепления? Наверное, там огромные цифры – они-то и объ-
ясняют весь ажиотаж вокруг этой темы.
Хитрый Кот
Глобальное потепление наверняка очень сильно влияет и на атмосферное давление. Я метеочувствительный и прекрасно это ощущаю. Перепадов стало
больше, явно какая-то история в климате происходит..
Кошкина Аленка
Я понимаю, что это проблема, но не представляю, как это может коснуться Москвы, где нет ни ледников, ни морей.
Игорь Мангасаров
В столице глобальное потепление не так чувствуется, а вот во многих отдаленных регионах погода действительно изменилась! И этот резкий, порывистый ветер – раньше такого не было.
Лена Клапейда
Зубы нам заговаривают этим глобальным потеплением.
А главное, всегда эта тема поднимается, когда все плохо (денег нет, кризис и т.д.), чтобы народ сразу отвлекся.
И. Иванов
А мне глобальное потепление кажется вполне реальной причиной нового конца света. Такая постепенная, технологичная катастрофа – очень в духе времени.
Пребиотик
Глобальное потепление уже меняет фауну, вот увидите – скоро оно изменит и нас, полностью встроится в генетический код!
Колосов Даниил
Главное, что нигде нет четких инструкций, что может делать каждый из нас каждый день, чтобы не стимулировать процессы глобального потепления. А ведь это
самое главное!
Ольга Елизаветинская
Чувствую, еще лет 50 – и ждет нас судьба персонажей из мультика «ледниковый период»!
Глобальное потепление заставит нас расти вниз
Британские ученые из Университета Нью-Гемпшира пришли к выводу, что в результате глобального потепление люди могут превратятся в карликов.
Ученые проследили данные по увеличению температуры и соотнесли их с изменениями размеров млекопитающих. В результате исследования, ученые пришли
к выводу, что за всю историю Земли размер млекопитающих уменьшился вдвое на фоне роста температуры в атмосфере.
Самое сильное «уменьшение» млекопитающих произошло в момент
так называемого палеоцен-эоценового термического максимума, произошедшего 55
млн. лет назад. Тогда произошло резкое
потепление климата Земли, многие виды млекопитающих уменьшились в размерах, а другие – вымерли.
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