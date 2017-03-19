Москва-Инфо

Станция «Минская» неглубокого заложения располагается под ул. Минская на участке между Мемориальной мечетью и железнодорожным путепроводом. Станция оформлена в стиле хай-тек, в серых и металлических тонах. Средний пассажиропоток на станции должен составить 8,7 тыс. человек в сутки.

Станция «Ломоносовский проспект» расположена на пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспекта. В дизайне использованы графические элементы в виде цифр, символизирующие точные науки и напоминающие о расположенномпоблизости МГУ им.Ломоносова. Ожидается, что средний пассажиропоток составит здесь 100 тыс. человек в сутки.

Станция «Раменки» оформлена в соответствие с историей района: силуэты деревьев на зеленом фоне. Планируемый пассажиропоток на станции составит 120 тыс. человек в сутки.



Протяженность участка Калининско-Солнцевской линии от станции метро «Деловой центр» до станции «Раменки» составляет 10,7 км.





Ожидается, что строительство Солнцевского радиуса Калининско-Солнцевской линии позволит улучшить транспортное обслуживание 600 тыс.москвичей, проживающих в районах Раменки, Проспект Вернадского, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино, поселениях Внуково и Московский.

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