Москва-Инфо

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Московская жизнь

В Москве появятся новейшие русские трамваи

В Москве появятся новейшие русские трамваи

19 марта 2017г., 18:57

На прошлой неделе на регулярные маршруты в Москве вышли новые трамваи «Витязь-М» отечественного производства.

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Теперь Москва каждый год будет закупать по 100 таких трамваев, а в течение нескольких лет трамвайный парк в столице почти полностью обновится.
 
Новыми трамваями смогут пользоваться пассажиры самого популярного московского маршрута №17 «Медведково-Останкино». Ожидается, что после выхода на линию новых трамваев пассажиропоток на маршруте №17 вырастет на 30 %.

Новые вагоны оборудованы системой климат-контроля, камерами видеонаблюдения и спутниковой навигацией, а также приспособлены для проезда маломобильных граждан. Основными преимуществами новых трамваев «Витязь-М» являются большая вместимость, долговечность, скорость, тихий ход и комфорт пассажиров.

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