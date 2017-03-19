Москва-Инфо

Теперь Москва каждый год будет закупать по 100 таких трамваев, а в течение нескольких лет трамвайный парк в столице почти полностью обновится.



Новыми трамваями смогут пользоваться пассажиры самого популярного московского маршрута №17 «Медведково-Останкино». Ожидается, что после выхода на линию новых трамваев пассажиропоток на маршруте №17 вырастет на 30 %.

Новые вагоны оборудованы системой климат-контроля, камерами видеонаблюдения и спутниковой навигацией, а также приспособлены для проезда маломобильных граждан. Основными преимуществами новых трамваев «Витязь-М» являются большая вместимость, долговечность, скорость, тихий ход и комфорт пассажиров.

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