Москва-Инфо

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Московская жизнь

Проездной можно записать на соцкарту

Проездной можно записать на соцкарту

19 марта 2017г., 19:00

«Наша цель – удобство пользователей социальной карты и экономия их времени.

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Поэтому мы продолжим развивать систему удаленного пополнения льготных проездных билетов», – рассказал генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Кирилл Кузнецов.

На сегодняшний день сервис для проездных на метро пока находится в разработке. Владельцы соцкарт, которые не имеют льгот на проезд, но пользуются транспортным приложением, смогут пополнять его и сразу активировать, не прикладывая карту к желтому валидатору в метро.

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