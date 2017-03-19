Москва-Инфо

«Что касается Манежной площади, пространств над торговым центром, действительно: с 1997 года, когда мы готовились к 850-летию Москвы, тогда строили центр, тогда положили бетонную плитку, и никто ее за это время не менял. Поэтому отдельные элементы плитки – они уже себя выработали. Плюс ко всему в 2017 году зима была достаточно снежной. Снеготаяние было достаточно бурным и обильным. Поэтому где-то пошли подмывы под существующую плитку, и в отдельных местах она просела. Сейчас ведутся работы по восстановлению тех мест провисания, которые есть.

А в целом вся Манежная площадь включена в программу для ремонта в 2017 году и в мае – июне мы полностью обновим эту площадь, заменим плитку», – сказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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