Москва-Инфо

В экспозиции будут представлены редкие архивные документы, многие – впервые; журналы и агитационные плакаты столетней давности, личные вещи участников революции. Посетители увидят телефонный аппарат из штаба большевиков, оружие с места расстрела царской семьи, множество других свидетельств драматической эпохи, включая произведения искусства, родившиеся под влиянием революционных событий.

Благодаря современным технологиям и разработанным специально к выставке интерактивным программам у гостей Музея будет возможность узнать, о чем писали газеты в разные дни и месяцы 1917 года, подробнее ознакомиться с основными действующими лицами событий, услышать воспоминания свидетелей и участников революции.

Всего на выставке будет представлено более 1500 артефактов из фондов нашего музея и Российского государственного архива социально-политической истории. Выставка «1917. Код революции» продлится до 12 ноября.

Адрес Музея современной истории России – улица Тверская, дом 21

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,