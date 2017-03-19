Москва-Инфо

Культура
«1917. Код революции»
22 марта в Музее современной истории России откроется выставка «1917. Код революции», подготовленная совместно с Российским государственным архивом социально-политической истории. Это первый полномасштабный выставочный проект, приуроченный к 100-летию Российской революции..
В экспозиции будут представлены редкие архивные документы, многие – впервые; журналы и агитационные плакаты столетней давности, личные вещи участников революции. Посетители увидят телефонный аппарат из штаба большевиков, оружие с места расстрела царской семьи, множество других свидетельств драматической эпохи, включая произведения искусства, родившиеся под влиянием революционных событий.
Благодаря современным технологиям и разработанным специально к выставке интерактивным программам у гостей Музея будет возможность узнать, о чем писали газеты в разные дни и месяцы 1917 года, подробнее ознакомиться с основными действующими лицами событий, услышать воспоминания свидетелей и участников революции.
Всего на выставке будет представлено более 1500 артефактов из фондов нашего музея и Российского государственного архива социально-политической истории. Выставка «1917. Код революции» продлится до 12 ноября.
Адрес Музея современной истории России – улица Тверская, дом 21онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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