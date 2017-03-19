Москва-Инфо

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Культура

Мужики и бабы

Мужики и бабы

19 марта 2017г., 19:10

Третьяковская галерея на Крымском Валу

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ВЫСТАВКИ

В постоянной экспозиции Третьяковской галереи на Крымском Валу открывается камерная выставка, которая знакомит зрителей с редко экспонируемыми произведениями из коллекции скульптуры ХХ века. Проект «Мужики и бабы», посвященный образам крестьян в скульптуре 1920–1950-х годов, представляет работы лучших мастеров советской пластики — Е.Ф.Белашовой, В.Н.Домогацкого, Б.Д.Королева, В.И.Мухиной, Б.Ю.Сандомирской, С.М.Чуракова, И.Д.Шадра.

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