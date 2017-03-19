Москва-Инфо

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Культура

Ежик и медвежонок

Ежик и медвежонок

19 марта 2017г., 19:13

Театр Практика

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ТЕАТР

Знаменитые тексты Сергея Козлова, знакомые зрителю по шедевру мультипликации Юрия Норштейна «Ёжик в тумане», Светлана Иванова-Сергеева и Алиса Гребенщикова воплотили в удивительный моноспектакль. Эту историю одинаково трепетно воспринимают и дети, и взрослые, ведь, когда речь идёт об искренних и глубоких чувствах, возраста у нас нет.

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