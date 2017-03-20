Москва-Инфо

В список вошли заслуженный тренер России Владимир Алекно, певица Диана Гурцкая, шахматист, гроссмейстер России Сергей Карякин, режиссер Владимир Хотиненко и другие. Всего — 40 человек.

«Предложить членам Общественной палаты, утвержденным настоящим указам, совместно с членами ОП РФ, делегированными от общественных палат субъектов РФ, приступить к формированию Общественной палаты РФ в полном составе», — говорится в указе главы государства.

21 февраля Путин определил кандидатуры сорока граждан Российской Федерации, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и предложил им войти в состав Общественной палаты.



ОП обеспечивает учет потребностей и интересов, защиту прав и свобод граждан Российской Федерации, прав общественных объединений и иных некоммерческих организаций при формировании и реализации государственной политики. Палата осуществляет общественный контроль за деятельностью федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, содействует реализации государственной политики в области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания.

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