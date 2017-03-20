Москва-Инфо

«Несмотря на то, что вы услышали из фейковых новостей, у меня была великолепная встреча с Ангелой Меркель», — написал Трамп. В то же время он добавил, что Германия «должна огромные суммы денег НАТО и Соединенным Штатам».

«Надо платить больше за мощную и очень дорогую оборону, которую мы предоставляем Германии!» — говорится в сообщении лидера США.

17 марта в столице США прошла первая встреча Трампа с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. До вступления Трампа в должность лидеры двух стран проводили только телефонные переговоры. Перед отлетом в США Меркель заявила, что готовится к встрече «с интересом» и испытывает радость от того, что она состоится. «Всегда лучше говорить друг с другом, чем друг о друге» — приводило слова немецкого политика «Радио Свобода».

В свою очередь агентство Reuters писало, что встреча в Вашингтоне может помочь определить будущее трансатлантического союза и даст наметки сотрудничества двух наиболее влиятельных мировых лидеров. Источники агентства отмечали, что Меркель тщательно готовилась к встрече, и, вероятно, планировала добиваться от Трампа заверений в поддержке сильного Евросоюза и обещаний участвовать в борьбе с изменением климата. В свою очередь Трамп, как писали СМИ, намеревался просить у канцлера совета, какой подход выбирать, имея дело с президентом Владимиром Путиным, а также добиваться того, чтобы страны Европы взяли на себя больше затрат в НАТО.

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