Москва-Инфо

Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации публикуется с 2008 года и выходит четыре раза в год: зимой, весной, летом и осенью. По итогам зимы 2016-2107 Москва заняла 5 место. Прошлой зимой столица размещалась на 14 позиции. В основу расчета экологического рейтинга берутся оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах. Ознакомиться с методологией расчёта можно на сайте «Зеленого патруля» http://www.greenpatrol.ru/sites/default/files/_ppt_1_0_0.pdf

По данным рейтинга, на экологическую ситуацию в Москве повлияли транспортные решение последних лет – ввод платной парковки, закупка нового подвижного состава общественного транспорта, создание пешеходных пространств и велодорожек в рамках программы «Моя улица», регулирование движения грузовиков и другие инициативы.

Общественный транспорт – один самых экологичных участников движения на столичных дорогах. С 2013 года автобусы, закупаемые в Москве, соответствуют экологическому классу двигателя Евро-5. Автобусный парк перевозчика ГУП «Мосгортранс» обновлен на 95%. В 2016 году благодаря реформе наземного городского пассажирского транспорта на маршруты вышли 2 тысячи новых экологичных транспортных средств. Средний возраст автобусов коммерческих перевозчиков составляет 1 год, а «Мосгортранса» – 4,9 лет.

В ближайшие три года в Москву будут поставлять по 100 трамваев ежегодно. Каждый современный трёхсекционный трамвай перевозит на 30% больше пассажиров, чем трамвай обычной конструкции. Кроме того, в столице проходит испытания новый электробус российского производства.

В 2016 году количество пассажиров городского транспорта выросло на 600 млн человек по сравнению с 2010 годом. Москвичи стали разумнее использовать автомобиль, отдавая предпочтение другим способам передвижения по городу. Запуск движения по Московскому центральному кольцу, а также ввод новой маршрутной сети «Магистраль» в 2016 году сделали городской транспорт удобнее и привлекли новых пассажиров. Растущая популярность московских такси и системы каршеринга также позволяет сокращать количество личных автомобилей в городе и улучшать дорожную ситуацию, что положительно сказывается на экологической обстановке в городе.

«Работа Правительства Москвы, и в частности, Транспортного комплекса, в направлении реорганизации города позволила Москве войти в топ-5 рейтинга экологичности. Москва почти на один год раньше, чем остальные регионы России, приняла закон о продаже топлива стандарта Евро-5, что положительно сказалось на качестве воздуха. Положительный эффект дали и высадка деревьев, ввод платных парковок, ограничение въезда грузового транспорта», – отметил председатель управления Общероссийской Общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин.

«Строительство жилого фонда, рост населения и увеличение числа автомобилей требуют от Правительства Москвы новых решений для улучшения состояния городской экологии и повышения качества жизни горожан. В 2017 году мы продолжим закупать современный и экологичный подвижной состав, совершенствовать маршрутную сеть, отдавая предпочтение передвижению по городу общественному транспорту, а также поддерживать развитие альтернативного транспорта – велосипедного движения, каршеринга и электромобилей», – рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

«С 1 января 2017 года грузовики с двигателями ниже класса Евро-3 не могут въезжать на Третье транспортное кольцо (ТТК) и в его пределы, а грузовики с двигателем ниже класса Евро-2 - на Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД) и в ее пределы. Порядка 30% выхлопных газов, загрязняющих воздух в районе автомобильных трасс, выбрасывают грузовики. Ограничения должны стимулировать транспортные компании обновить автопарк на более современный. Мы ожидаем, что ограничение на въезд грузового транспорта в центральную часть города снизит загазованность воздуха на 2-3%, а это существенно для такого мегаполиса, как Москва. Думаю, в конце 2017 года мы уже сможем оценить эффективность этой меры», - отметил Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

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