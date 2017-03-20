Москва-Инфо

Как отмечает аналитик «Альпари» Владислав Антонов, сегодня утром баррель Brent стоил в моменте $51,39 (минус 0,37% к предыдущему закрытию). «В Азии нефть подешевела до $51,33 на фоне пятничного отчета американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которая за последнюю неделю отразила рост числа нефтяных буровых установок на 14 ед., до 631 штук. При стоимости бочки Brent 2957 руб. курс национальной валюты считается завышенным на 5,80 руб. 7 марта бочка стоила 3245 руб. При сохранении такой стоимости и цене на нефть $51,39, курс доллара должен находиться на уровне 63,02 руб.», — говорится в обзоре эксперта.

На его взгляд, «рублю не дают ослабнуть налоговый период в РФ, высокий спрос на ОФЗ и ожидания того, что Банк России в марте не будет пересматривать 24 марта ключевую ставку».

«Нефть останется под давлением, так как инвесторы не верят, что ОПЕК продлит сделку по сокращению добычи нефти на второе полугодие 2017 года. Сегодня понедельник — день коррекций. Если никаких сюрпризов на нефтяном рынке не будет, то рубль в течение дня подешевеет к валютам», — полагает Антонов.

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