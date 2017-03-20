Москва-Инфо

Обсуждать возможные изменения ПДД будут юристы, архитекторы, урбанисты, активисты велодвижения из России. В мероприятии примут участие специалисты по вопросам развития общественного транспорта из стран с развитой велосипедной инфраструктурой – эксперты из Нидерландов, глава транспортного департамента Лейпцига и представитель лиги американских велосипедистов.

Специалисты в области транспорта из Германии, Нидерландов, США и России обсудят возможные поправки в Правила дорожного движения для повышения безопасности велосипедистов. По результатам работы будут сформированы рекомендации, их направят на рассмотрение российскому велосообществу, а после – в Федеральные органы власти.

В ходе воркшопа планируется обсудить правила проезда перекрестков и пешеходных переходов, введение дополнительной разметки и дорожных знаков, использование наушников и мобильного телефона велосипедистами, общие вопросы успокоения автомобильного трафика и повышения безопасности дорожного движения и штрафы за парковку на велополосах. Работа будет проходить по группам, каждая из которых рассмотрит одно из приоритетных направлений изменений ПДД.

«Мы стараемся развивать велоинфраструктуру, опираясь на лучший международный опыт. Количество велосипедистов на московских улицах растет каждый год. В связи с этим назрела необходимость поправок в Правила дорожного движения. Эти изменения должны более четко определить роль велосипедиста на дороге, повысить безопасность велосипедистов и укрепить их права на городских улицах. С появлением велоинфраструктуры в Москве количество ДТП с участием велосипедистов снизилось на 20%. Сейчас таких аварий происходит не более 250 в год, но мы должны свести к минимуму их количество. Для этого мы пригласили иностранных экспертов из стран, где велосипед уже стал одним из основных видов городского транспорта. Все их рекомендации будут направлены в Федеральные органы власти», - рассказала заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Алина Бисембаева.

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