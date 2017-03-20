Москва-Инфо

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Будем здоровы
Осложнения пневмонией вызывает вирус гриппа B, который надвигается на Россию
По словам главного санитарного врача России, вирус способен вызывать тяжелые осложнения..
"За основным сезонным вирусом приходит вирус гриппа В. Он
гораздо менее контагиозен, он поражает меньшее количество людей, но клинику он,
как правило, вызывает более тяжелую", - отметила в интервью главный
санитарный врач России Анны Поповой.
"Несмотря на то, что эпидсезон заканчивается, уровень заболеваемости снижается, расслабляться не стоит", - сказала Попова.
Она подчеркнула, что вирус гриппа В вызывает тяжелые осложнения: поражение нижних дыхательных путей, бронхит, пневмонию. Главный санитарный врач России призвала соотечественников не шутить со своим здоровьем и при первых симптомах обращаться к врачу.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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