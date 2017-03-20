Москва-Инфо

"За основным сезонным вирусом приходит вирус гриппа В. Он гораздо менее контагиозен, он поражает меньшее количество людей, но клинику он, как правило, вызывает более тяжелую", - отметила в интервью главный санитарный врач России Анны Поповой.



"Несмотря на то, что эпидсезон заканчивается, уровень заболеваемости снижается, расслабляться не стоит", - сказала Попова.

Она подчеркнула, что вирус гриппа В вызывает тяжелые осложнения: поражение нижних дыхательных путей, бронхит, пневмонию. Главный санитарный врач России призвала соотечественников не шутить со своим здоровьем и при первых симптомах обращаться к врачу.

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