Москва-Инфо

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Политика

Вашингтон объяснил, почему Дональд Трамп не пожал руку Ангеле Меркель

Вашингтон объяснил, почему Дональд Трамп не пожал руку Ангеле Меркель

www.topnews.ru 20 марта 2017г., 11:03

Президент США не стал жать руку канцлеру Германии во время фотосъемки в Овальном кабинете.

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По словам официального представителя Белого дома США Шона Спайсера, американский президент Дональд Трамп не пожал руку канцлеру ФРГ Ангеле Меркель во время встречи в Вашингтоне, потому что не расслышал ее обращения.

"Я не думаю, что он слышал этот вопрос", — заявил Спайсер.

17 марта 2017 года Трамп не стал жать руку Меркель во время фотосъемки в Овальном кабинете, несмотря на то, что она к нему обратилась.

"Ну что, пожмем руки?" — спросила Меркель, но Трамп не повернулся к ней и продолжил улыбаться журналистам. После этого немецкий политик выглядела озадаченной.

Произошедшее получило бурное обсуждение СМИ, а некоторые эксперты посчитали, что Трамп намеренно проигнорировал Меркель.

Тем не менее, Трамп и Меркель обменялись рукопожатиями, когда канцлер прибыла в Белый дом, а также по окончании пресс-конференции.

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