Москва-Инфо

Политика
Вашингтон объяснил, почему Дональд Трамп не пожал руку Ангеле Меркель
Президент США не стал жать руку канцлеру Германии во время фотосъемки в Овальном кабинете..
По словам официального представителя Белого дома США Шона
Спайсера, американский президент Дональд Трамп не пожал руку канцлеру ФРГ
Ангеле Меркель во время встречи в Вашингтоне, потому что не расслышал ее
обращения.
"Я не думаю, что он слышал этот вопрос", — заявил Спайсер.
17 марта 2017 года Трамп не стал жать руку Меркель во время фотосъемки в Овальном кабинете, несмотря на то, что она к нему обратилась.
"Ну что, пожмем руки?" — спросила Меркель, но Трамп не повернулся к ней и продолжил улыбаться журналистам. После этого немецкий политик выглядела озадаченной.
Произошедшее получило бурное обсуждение СМИ, а некоторые эксперты посчитали, что Трамп намеренно проигнорировал Меркель.
Тем не менее, Трамп и Меркель обменялись рукопожатиями, когда канцлер прибыла в Белый дом, а также по окончании пресс-конференции.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.