Москва-Инфо

Продолжается прием заявок на участие в первом московском международном конкурсе акапельного пения «Московская весна a cappella». Победители отборочного тура получат шанс побороться за призовой фонд в 17 миллионов внебюджетных рублей выступая перед гостями фестиваля «Московская весна». За десять дней основного тура конкурса, с 28 апреля по 7 мая, москвичей и туристов ждет более 1200 часов живого акапельного пения!

В дни «Московской весны», коллективы-участники акапельного конкурса будут ежедневно выступать на 28 площадках. В списке – как традиционные для фестивалей «Московских сезонов» адреса (площадь Революции, Тверская и Пушкинская площади, Новопушкинский сквер, Тверской бульвар, Столешников и Камергерский переулок и другие), так и новые локации. Так, концертные площадки появятся в атриумах торговых центров, на вокзалах (Рижском и Белорусском) и даже на крышах и балконах домов!

Концерты на центральных площадках по будним дням будут идти по вечерам (продолжительность выступлений – до пяти часов в день), а по выходным и праздникам - практически целый день. Жанры выступлений – самые разнообразные: джаз, соул, рок, поп, битбокс, блюз, госпел, этно-фолк, народные песни в оригинальных обработках, акапельные аранжировки классических инструментальных произведений, а также другие направления, по выбору участников.

В зависимости от размера площадок, выступать на них будут малые вокальные коллективы (численностью в 3-4 человека), средние группы (от пяти человек) или большие коллективы (от десяти человек).

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