Москва-Инфо

Застройщиков определят открытые аукционы, которые пройдут 20 апреля 2017 года.

На открытый аукцион выставлено право аренды земельного участка для строительства ТПУ «Новокосино» с многофункциональным комплексом. Начальный размер годовой аренды составляет 142,2 млн рублей. Стартовая цена договора была снижена почти на 167 млн рублей.

Территория под застройку имеет площадь 4,1 га. На участке предусмотрено возведение многофункционального комплекса площадью 63,5 тыс. кв. метров, а также терминала ТПУ площадью 7,39 тыс. кв. метров, который после завершения строительных работ инвестор должен передать в собственность города.

На открытый аукцион на право аренды выставлен земельный участок для строительства ТПУ «Алма-Атинская». Начальный размер годовой аренды составляет 211,09 млн рублей. Стартовая цена договора была снижена на 162 млн рублей.

Площадь земельного участка под ТПУ составляет 3,1 га. На участке предусмотрено возведение многофункционального комплекса площадью 85 тыс. кв. метров. Здесь должны появиться технологические помещения ТПУ площадью 4,39 тыс. кв. метров, объекты торгово-бытового назначения - 46,8 тыс кв. метров, культурно-просветительского – 1,7 тыс, спортивного – 800 кв. метров, а также административно-делового – 6,3 тыс кв. метров, торговый центр площадью 410 кв. метров, конечная станция - 405 кв метров.

Также предусмотрены перехватывающий паркинг, приобъектная автостоянка и пешеходный переход площадью свыше 24 тыс. кв метров.

После завершения строительных работ инвестор передаст в собственность города технологические помещения ТПУ «Алма-Атинская», конечную станцию и пешеходный переход.

Организатором торгов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Подробно ознакомиться с лотовой документацией активов можно на Инвестиционном портале Москвы.

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