Москва-Инфо

Об этом сообщил первый заместитель руководителя столичного Департамента ЖКХ Александр Самсонов.



«Деревья обычно мы высаживаем, когда устанавливаются гарантированные положительные температуры. Как правило, это примерно 24 апреля. В соответствии с прогнозом погоды, видимо, примерно в это время мы будем производить в этом году посадки», - сказал Александр Самсонов.



Весной в рамках акции «Миллион деревьев» в столице будет высажено более 170 тысяч деревьев и кустарников.



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