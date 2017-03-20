Москва-Инфо

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Московская жизнь

Активное озеленение столицы начнется 24 апреля

Активное озеленение столицы начнется 24 апреля

Информационный Центр Правительства Москвы 20 марта 2017г., 12:40

Высадку деревьев в столице планируют начать 24 апреля.

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Об этом сообщил первый заместитель руководителя столичного Департамента ЖКХ Александр Самсонов.

«Деревья обычно мы высаживаем, когда устанавливаются гарантированные положительные температуры. Как правило, это примерно 24 апреля. В соответствии с прогнозом погоды, видимо, примерно в это время мы будем производить в этом году посадки», - сказал Александр Самсонов.

Весной в рамках акции «Миллион деревьев» в столице будет высажено более 170 тысяч деревьев и кустарников.

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