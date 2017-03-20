Москва-Инфо

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Московская жизнь
Активное озеленение столицы начнется 24 апреля
Высадку деревьев в столице планируют начать 24 апреля..
Об этом сообщил первый заместитель руководителя столичного
Департамента ЖКХ Александр Самсонов.
«Деревья обычно мы высаживаем, когда устанавливаются гарантированные положительные температуры. Как правило, это примерно 24 апреля. В соответствии с прогнозом погоды, видимо, примерно в это время мы будем производить в этом году посадки», - сказал Александр Самсонов.
Весной в рамках акции «Миллион деревьев» в столице будет высажено более 170 тысяч деревьев и кустарников.
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