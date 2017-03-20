Москва-Инфо

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Образование/Карьера

Неделя детской книги пройдет в Москве с 24 марта по 2 апреля

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Неделя детской книги пройдет в Москве с 24 марта по 2 апреля

M24.ru 20 марта 2017г., 13:10

Школьники поучаствуют в конкурсах и мастер-классах на Неделе детской книги

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Столичные школьники смогут принять участие в разнообразным мероприятиях, приуроченных к Неделе детской книги.

Акция "Именины книжки детской" состоится в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. С 24 марта по 2 апреля там будут работать более 40 площадок, которые познакомят юных москвичей с наиболее прославленными произведениями детской литературы, как классической, так и современной.

Как уточнили в пресс-службе столичного департамента образования, издатели детских журналов подготовили для школьников познавательные конкурсы и мастер-классы.

В частности, гостей Недели детской книги ожидают литературный конкурс "Лоцман книжных морей" и театрализованная программа "Герои книг на экране", в рамках которой выступят писатели, актеры театра и кино, детские творческие коллективы.

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