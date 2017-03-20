Москва-Инфо

Образование/Карьера
Неделя детской книги пройдет в Москве с 24 марта по 2 апреля
Школьники поучаствуют в конкурсах и мастер-классах на Неделе детской книги.
Столичные школьники смогут принять участие в разнообразным мероприятиях, приуроченных к Неделе детской книги.
Акция "Именины книжки детской" состоится в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. С 24 марта по 2 апреля там будут работать более 40 площадок, которые познакомят юных москвичей с наиболее прославленными произведениями детской литературы, как классической, так и современной.
Как уточнили в пресс-службе столичного департамента образования, издатели детских журналов подготовили для школьников познавательные конкурсы и мастер-классы.
В частности, гостей Недели детской книги ожидают
литературный конкурс "Лоцман книжных морей" и театрализованная программа "Герои
книг на экране", в рамках которой выступят писатели, актеры театра и кино,
детские творческие коллективы.
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