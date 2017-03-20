Личный бюджет

Об этом говорится в мониторинге экономической ситуации, который подготовили эксперты РАНХиГС, оценившие убытки потребителей от введения Россией контрсанкций.

Авторы исследования отмечают, что стоимость набора санкционных товаров была бы ниже примерно на 3%, а несанкционных — на 2,9%, если бы Россия не ввела продуктовое эмбарго в 2014 году.

По данным экспертов, прирост годовой инфляции в результате введения санкций составил в среднем 3,1%. В исследовании также отмечается, что влияние контрсанкций приходится на первые 6 — 12 месяцев после их введения. После, по мнению экономистов, рост цен и падение потребления замедляются, а потребители переключаются на дешевые товары более низкого качества.

«Введение эмбарго дает преимущества производителям лишь в краткосрочном периоде, в долгосрочном же влияние эмбарго на показатели рынка снижается», — оценили специалисты воздействие санкций на бизнес.

В 2014 году Россия ввела эмбарго на ввоз целого перечня продуктов из стран ЕС, США и ряда других государств в ответ на их экономические санкции. Ограничения действуют до 31 декабря 2017 года.

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