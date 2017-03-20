Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Главы государств обменялись поздравлениями в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Киргизской Республикой (20 марта 1992 года). Подчеркнуто, что за эти годы накоплен значительный опыт плодотворного сотрудничества на различных направлениях, выражена уверенность, что двустороннее стратегическое партнерство будет и далее укрепляться на благо обеих стран и народов», — уточнили в Кремле.

Также президенты обсудили некоторые актуальные вопросы российско-киргизской повестки дня, состоялся обмен мнениями о взаимодействии в рамках интеграционных структур на евразийском пространстве, в том числе в контексте подготовки заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.

Путин и Атамбаев во время разговора согласовали и график предстоящих контактов на высшем уровне.

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