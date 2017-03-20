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Cостоялась встреча двух лидеров государств Путина и Атамбаева
Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с главой Киргизской Республики Алмазбеком Атамбаевым.онлайн, реклама в газете, расписание, менеджер по размещению рекламы,
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Главы государств обменялись поздравлениями в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Киргизской Республикой (20 марта 1992 года). Подчеркнуто, что за эти годы накоплен значительный опыт плодотворного сотрудничества на различных направлениях, выражена уверенность, что двустороннее стратегическое партнерство будет и далее укрепляться на благо обеих стран и народов», — уточнили в Кремле.
Также президенты обсудили некоторые актуальные вопросы российско-киргизской повестки дня, состоялся обмен мнениями о взаимодействии в рамках интеграционных структур на евразийском пространстве, в том числе в контексте подготовки заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.
Путин и Атамбаев во время разговора согласовали и график предстоящих контактов на высшем уровне.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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