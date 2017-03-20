Франция. Лига2. 31-й тур. «Осер» — «Страсбур»

20 марта 2017 года, 22-45 МСК

«Осер»

«Осер» откровенно провалил осеннюю часть чемпионата (7 поражений). Это – ровно половина от общего числа всех провальных поединков. В актив команде можно занести 7 побед и 8 ничьих. Последний серьезный успех датируется семнадцатым февраля. 1:0 с «Аяччо». «Осер» преимущественно играет в традиционный для Франции «низовой» футбол.

«Страсбур»

У «Страсбура» длинных черных полос не было. Несколько раз поражения шли парами. Но позитивных исходов было гораздо больше. Что принесло команде 46 очков, эквивалентных шестому месту. На счету «Страсбура» в два раза больше «верховых» поединков, чем у «Осера».

Статистика и личные встречи

В четырех последних матчах «Осера» пробивался ТМ(2,5). Три из четырех последних поединков «Страсбура» были «верховыми».

В первом круге «Страсбур» победил 2:1.

Прогноз

Несмотря на разницу в турнирном положении, сложно определить фаворита этой встречи. И букмекерские котировки тому хорошее подтверждение. В этой паре на лицо «конфликт трендов». Склонный к «низам» «Осер» и относительно «верховой» «Страсбур». Смешение ТМ и ТБ 2,5 дает фиксированный тотал (2-3). На это и рекомендуем поставить.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Осер – 3,00

Ничья – 2,89

Страсбур – 2,91

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