Германия. Вторая Бундеслига. 25-й тур. «Унион Берлин» — «Нюрнберг»

20 марта 2017 года, 22-15 МСК

«Унион Берлин»

Сейчас на выход в Бундеслигу реально претендуют четыре команды. В их числе столичный «Унион». Берлинцы на втором месте с активом в 47 очков. Ровно столько же в копилке «Брауншвейга», на балл меньше у «Ганновера», на два больше у «Штутгарта». «Железные» проиграли пять раз. Последняя неудача датируется девятым декабря. После этого «Унион» одержал шесть побед и дважды сыграл вничью.

«Нюрнберг»

«Нюрнберг» несколько сезонов назад сам выступал в Бундеслиге. В наше время футболисты этой команды даже не мечтают о повышении в классе. После 24 туров «Нюрнберг» разместился на десятой, относительно безопасной позиции. С середины февраля клуб попал в волну поражений, которая прервалась лишь в последнем туре. 1:0 с «Билефельдом».

Статистика и личные встречи

«Унион» сыграл дома шесть матчей с командами из второй половины турнирного списка и одержал шесть побед с ТБ(1,5). «Нюрнберг» провел в гостях два поединка с лидерами чемпионата и дважды уступил с ТБ(1,5).

В первом круге в Нюрнберге победили хозяева 2:0.

Прогноз

«Нюрнберг» не собьет «Унион» с победного курса. Берлинцы поквитаются за поражение в первом круге и продолжат борьбу за выход в высший дивизион. Уверены, что это будет типичная победа столичных футболистов с пробитием ТБ(1,5).

Коэффициенты БК Лига Ставок:

Унион Берлин – 1,76

Ничья – 3,66

Нюрнберг – 4,19

удар футбол в сети онлайн матч игра игры OK!.

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,