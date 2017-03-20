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Персона

На 102-м году жизни скончался Дэвид Рокфеллер

На 102-м году жизни скончался Дэвид Рокфеллер

Городской портал 20 марта 2017г., 23:49

Дэвид Рокфеллер скончался в понедельник утром в своем доме в Нью-Йорке. Ему был 101 год. Факт смерти американского миллиардера подтвердил пресс-секретарь семьи Рокфеллеров.

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Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер скончался в возрасте 101 года в Нью-Йорке.

Он скончался в понедельник утром в своем доме в Покантико-Хиллз. Факт смерти миллиардера подтвердил пресс-секретарь семьи Рокфеллеров Фрейзер Зейтель.

Дэвид являлся банкиром, государственным деятелем и глобалистом. Кроме того, он был главой дома семьи Рокфеллеров и первым представителем династии, которому удалось дожить до столетия. Более десяти лет он контролировал банк Chase Manhattan и обладал огромным влиянием во всем мире.

Источник: ТВ Центр

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