Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер скончался в возрасте 101 года в Нью-Йорке.



Он скончался в понедельник утром в своем доме в Покантико-Хиллз. Факт смерти миллиардера подтвердил пресс-секретарь семьи Рокфеллеров Фрейзер Зейтель.

Дэвид являлся банкиром, государственным деятелем и глобалистом. Кроме того, он был главой дома семьи Рокфеллеров и первым представителем династии, которому удалось дожить до столетия. Более десяти лет он контролировал банк Chase Manhattan и обладал огромным влиянием во всем мире.

Источник: ТВ Центр

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