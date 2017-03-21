Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил руководителя Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) Олега Рыжкова заместителем министра культуры РФ.

«Назначить Рыжкова Олега Владимировича заместителем министра культуры Российской Федерации», — отмечается в документе.

Рыжков возглавил АУИПИК Минкультуры в 2013 году.

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