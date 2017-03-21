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Рыжков Олег назначен замминистром культуры
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил руководителя Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) Олега Рыжкова заместителем министра культуры РФ.
«Назначить Рыжкова Олега Владимировича заместителем министра культуры Российской Федерации», — отмечается в документе.
Рыжков возглавил АУИПИК Минкультуры в 2013 году.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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