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Персона

Рыжков Олег назначен замминистром культуры

Фото: © СС0

Рыжков Олег назначен замминистром культуры

ИА «РОСБАЛТ» 21 марта 2017г., 10:34

Медведев определился с кандидатом на пост замминистра культуры

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил руководителя Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) Олега Рыжкова заместителем министра культуры РФ.

«Назначить Рыжкова Олега Владимировича заместителем министра культуры Российской Федерации», — отмечается в документе.

Рыжков возглавил АУИПИК Минкультуры в 2013 году.

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