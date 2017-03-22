Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2017 года социальных пенсий в размере 1,015», — говорится в документе.

Таким образом, размер соцпенсии увеличится на 129 руб. и составит 8774 руб.

В конце февраля Минтруд предложил проиндексировать пенсии на 1,5% в соответствии с темпами роста прожиточного минимума пенсионеров за 2016 год. При этом глава ведомства Максим Топилин предположил, что страховые пенсии будут проиндексированы на 0,4%.

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