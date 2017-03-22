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Экономика
Подписан указ об индексации пенсий
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля на 1,5%.онлайн, реклама в газете, расписание, менеджер по размещению рекламы,
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2017 года социальных пенсий в размере 1,015», — говорится в документе.
Таким образом, размер соцпенсии увеличится на 129 руб. и составит 8774 руб.
В конце февраля Минтруд предложил проиндексировать пенсии на 1,5% в соответствии с темпами роста прожиточного минимума пенсионеров за 2016 год. При этом глава ведомства Максим Топилин предположил, что страховые пенсии будут проиндексированы на 0,4%.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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