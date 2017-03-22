Будем здоровы

Ученые связали духоту в помещении с ожирением и диабетом

Открытое на ночь окно и регулярное проветривание снижают риск диабета II типа и ожирения. К таким выводам пришли ученые из Лейденского университета в Нидерландах.

Исследователи сопоставили данные по средним температурам воздуха и распространенности диабета в 50 штатах США, а также острове Гуам, Пуэрто-Рико и Виргинских островах.

Им удалось установить, что с повышением температуры на один градус число страдающих диабетом на тысячу человек возрастает на 0,314. Следовательно, проводя время в жарких и плохо проветриваемых помещениях – квартирах или офисах, люди подвергают свое здоровье серьезной опасности.

Известно два вида жира, которые вырабатывает организм человека. В белом жире запасаются калории, а коричневый преобразуется в энергию, расходуемую, в частности, на обогрев тела. При постоянно высокой окружающей температуре калорий на обогрев затрачивается меньше, и это способствует набору веса и развитию диабета. Охлаждение тела же, напротив, ускоряет процесс метаболизма примерно на треть.

Источник: Москва 24

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