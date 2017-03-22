Центральной темой первого в этом году заседания Совета по стратегическому развитию стало здравоохранение. Президент, перечисляя достижения в этой важнейшей сфере, сразу отметил главный итог работы за последние годы: в России выросла продолжительность жизни.

"Ключевой показатель - рост продолжительности жизни. Он составляет 72 года. Напомню, что за 12 лет продолжительность жизни выросла на 6,5 лет. У мужчин рост составил 7,7 лет, у женщин - 4,6. За это же время детская смертность снизилась: с 10,2 до шести на тысячу родившихся", - рассказал Путин.

На треть снизилось число пациентов, которые умирают от инсульта, и почти на четверть – в результате дорожных происшествий. В этих случаях для спасения человека остаются минуты. Сегодня их удаётся выиграть благодаря оперативному прибытию на место скорых, оборудованных современной техникой. Президент напомнил, что нужно развивать санитарную авиацию. Скоро пациенты из так называемых групп риска смогут получать и совершенно новый вид экстренной помощи.

"С 2020 года будет постепенно внедрен электронный мониторинг здоровья пациентов из групп риска с помощью индивидуальных электронных устройств, измеряющих давление, пульс, концентрацию глюкозы в крови, положение в пространстве. С включением экстренного реагирования при изменении этих параметров до критичных величин", - сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Врачи отмечают, что россияне стали иначе относиться к здоровью: избавляются от вредных привычек. Меняют рацион, отдавая предпочтения диетическим продуктам. Но главное, проходят регулярные обследования, что позволяет выявить заболевания на ранней стадии, когда пациента еще можно спасти.

"Благодаря активному онкопоиску в прошлом году уже 55% злокачественных образований у нас выявлено на первой - второй стадии. Что позволило снизить одногодичную летальность до 23% и повысить пятилетнюю выживаемость свыше 53%", - отметила Скворцова.

Задача, которая сейчас стоит перед Минздравом: создать такие условия, при которых к 2025 году продолжительность жизни увеличилась бы до 76 лет. Российские врачи обещают, что скоро, используя технологии генной инженерии, смогут создавать органы и ткани. Многие лекарства станут готовить персонифицировано для достижения максимального эффекта. А пациенты, потерявшие конечности, будут пользоваться киберпротезами. Но важно развивать не только научные направления в медицине, но и качество оказания услуг, отметил Владимир Путин.

"Нужно прямо сказать: несмотря на очевидные достижения, у нас еще много, очень много проблем. Люди справедливо и обоснованно говорят о нехватке врачей, сложно записаться к нужному специалисту, пройти обследование, а в регистратуре встречается и хамство. Следует не просто обеспечить поликлиники и больницы интернетом, а добиваться того, чтобы граждане проходили обследование без нервов и очередей", - указал Путин.

Также на заседании обсуждали меры, направленные на повышение производительности труда. В частности, как поддержать жителей регионов, где сложно найти работу. Среди предложений - создавать там центры, где люди бесплатно могли бы пройти переквалификацию, освоить новую профессию.

"Нам нужно форсированно наращивать производительность труда, ежегодно - минимум на 5 - 6%. За этими цифрами рост эффективности предприятий, создание квалифицированных рабочих мест и достойной заработной платы. А значит, будут увеличиваться и доходы граждан", - заявил Путин.

Многое при этом зависит от работодателей, отметил президент. Тем из них, кто готов в полной мере нести ответственность за сотрудников, государство могло бы предоставлять льготы. Например, предприятиям, которые готовы арендовать жильё для приезжих кадров. Или тем, кто помогает найти новое место сотрудникам, лишившимся работы в результате модернизации производства.

Евгения Карих, Дмитрий Поляков

Источник: ТВ Центр

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