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События
Теплая погода установилась в столице
До десяти градусов тепла будет в столице в средуонлайн, реклама в газете, расписание, менеджер по размещению рекламы,
Небольшое потепление придет в Москву днем в среду, 22 марта. Столбики термометров поднимутся до отметки плюс 10 градусов.
В столице сохранится пасмурная погода, местами возможны дожди. Ночью на город опустился туман. Южный ветер будет дуть со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.
Из-за тумана в городе синоптики объявили погоду в среду потенциально опасной, присвоив ей желтый уровень.
В условиях плохой видимости автомобилистам рекомендуется строго соблюдать скоростной режим и держать дистанцию во время движения. Пешеходам также советуют сохранять бдительность.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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