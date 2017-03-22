Небольшое потепление придет в Москву днем в среду, 22 марта. Столбики термометров поднимутся до отметки плюс 10 градусов.

В столице сохранится пасмурная погода, местами возможны дожди. Ночью на город опустился туман. Южный ветер будет дуть со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Из-за тумана в городе синоптики объявили погоду в среду потенциально опасной, присвоив ей желтый уровень.

В условиях плохой видимости автомобилистам рекомендуется строго соблюдать скоростной режим и держать дистанцию во время движения. Пешеходам также советуют сохранять бдительность.

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