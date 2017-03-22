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Образование/Карьера

«Финансовая грамотность в обязательной школьной программе» - так называется вебинар для педагогов

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

«Финансовая грамотность в обязательной школьной программе» - так называется вебинар для педагогов

Информационный Центр Правительства Москвы 22 марта 2017г., 10:03

Какие элементы финансовой грамотности и в каком объеме будут включены в обязательную школьную программу, каковы требования к педагогам, преподающим финансовую грамотность, и какие образовательные материалы подготовил Центральный банк России, об этом и многом другом столичные учителя узнают на вебинаре «Финансовая грамотность в обязательной школьной программе» в ТемоЦентре 24 марта в 15:30.

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Вебинар проведет кандидат филосовских наук, начальник Управления финансовой грамотности и взаимодействия с институтами гражданского общества Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Центрального банка Российской Федерации Вячеслав Крылов. В ходе встречи будут освещены практические аспекты преподавания вопросов финансовой грамотности в рамках обязательной школьной программы и дополнительного образования.

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