«Финансовая грамотность в обязательной школьной программе» - так называется вебинар для педагогов

Какие элементы финансовой грамотности и в каком объеме будут включены в обязательную школьную программу, каковы требования к педагогам, преподающим финансовую грамотность, и какие образовательные материалы подготовил Центральный банк России, об этом и многом другом столичные учителя узнают на вебинаре «Финансовая грамотность в обязательной школьной программе» в ТемоЦентре 24 марта в 15:30.

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