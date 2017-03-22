Образование/Карьера

Сотрудники Московского метрополитена получают новую форменную одежду. Именно в ней их увидят болельщики со всего мира во время Кубка Конфедераций FIFA 2017, матчи которого пройдут в Москве уже этим летом.

В первую очередь форма обновляется у работников первой линии, непосредственно контактирующих с пассажирами: машинистов электропоездов, дежурных по станциям и инспекторов Службы безопасности.

Новая форма разработана в едином стиле московского транспорта, она комфортна, имеет приятный внешний вид, легко чистится и быстро сохнет. Одежда выполнена в традиционных цветах метрополитена, на ней присутствует его логотип и символика.

«Форма является гордостью и ответственностью каждого работника метро. Чистая и опрятная форменная одежда вызывает у пассажиров доверие и положительно влияет на общий имидж предприятия», – сообщил начальник метрополитена Дмитрий Пегов.

В рамках масштабной программы обновления формы работников московского метро 21 марта на станции «Котельники» открылся современный Центр хозяйственного обеспечения. Его основные задачи — бережное хранение формы и систематизация её выдачи сотрудникам всех служб метрополитена. Кроме того, в Центре можно будет не только получить одежду, но и подогнать её по своему размеру.

Планируется, что до конца 2018 года для метрополитена будет поставлено более 300 тысяч единиц новой формы. Сотрудники метро получат высококачественные блузы и трикотажные жакеты, летние и зимние жилеты и куртки, пальто, а также юбки, галстуки, головные уборы, рубашки с длинными и короткими рукавами, погоны и шейные платки.

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