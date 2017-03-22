Московский Международный Форум «Одаренные дети» - уникальная программа всестороннего развития личности ребенка, которую реализуют в течение 20 лет Общероссийское общественное движение «Одарённые дети - будущее России» по благословению Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II

под патронажем Центрального Федерального Округа Администрации Президента РФ, Госдумы РФ, Префектуры ЮВАО г. Москвы, глав регионов РФ, представителей научной, творческой и педагогической интеллигенции, бизнеса.

Главная задача Московского Международного форума «Одаренные дети» - поиск и привлечение детей России к уникальной программе всестороннего развития личности ребенка, профессиональной ориентации.



Цель форума - оказать непосредственную помощь одаренным детям и талантливой молодежи через региональные и федеральные власти.

Участники - учащиеся 1-11 классов школ, гимназий, лицеев, колледжей, домов творчества, школ искусств из регионов РФ и из стран СНГ.

Участие в Московском Международном Форуме «Одаренные дети» - бесплатное.

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРУМЕ – 2017

Программа форума включает 20 номинаций по призванию к будущей профессии:

Форум "Одаренные дети" проводится в 3 тура.

Во время I тура проводятся региональные, городские и школьные форумы в регионах РФ.

Участники Форума выполняют следующие задания:

1. пишут эссе (рассуждения) на тему девиза форума,

2. пишут рефераты на тему будущей профессии,

3. рисуют плакаты, раскрывающий значение девиза Форума,

4. готовятся к дискуссии на тему будущей профессии,

5. готовят театрально-музыкальные композиции на тему девиза форума,

6. придумывают монологи от имени известных людей в своей будущей профессии,

7. готовят свои творческие работы по будущей профессии.

Домашнее задание можно скачать на сайте www.globalkid.ru.



Выполненное домашнее задание вместе с анкетой-заявкой на участие в форуме принимаются Оргкомитетом, который направляет вызов в Москву на 2-й и 3-й туры форума до 15 марта 2017 года.



Второй, отборочный тур, 23–24 марта 2017 года - в Москве в ДШИ им. Балакирева.

Заключительный третий тур 26 марта 2017 года - в Москве в ДШИ им. Балакирева.

Члены жюри Форума – руководители творческих союзов, академики, профессора, заведующие кафедрами, народные артисты, художники, заслуженные деятели культуры, гл. редакторы СМИ.

Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 20 мая 2017 в Колонном зале Дома союзов.

Лауреаты Форума награждаются дипломами, подарками от глав администраций, депутатов ГД РФ, членов Совета Федерации РФ, региональных Землячеств, СМИ, известных людей России. Лучшие лауреаты Форума получают премию Президента РФ, награждаются Орденом «Молодые таланты России», бесплатными путевками в ВДЦ «Орлёнок».

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