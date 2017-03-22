Образование/Карьера

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Учащиеся детского технопарка «Мосгормаш» завоевали бронзу на Всероссийском робототехническом фестивале «РобоФест-2017».
С 15 по 17 марта в Москве на площадке ВДНХ прошел девятый Всероссийский робототехнический фестиваль «РобоФест-2017».онлайн, реклама в газете, расписание, менеджер по размещению рекламы,
Организаторами фестиваля выступил Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» при поддержке Министерства образования и науки РФ и Агентства стратегических инициатив. На площадки фестиваля вышло около 5000 школьников и студентов (1300 команд) из шестидесяти пяти регионов России, Белоруссии и Казахстана.
Участниками соревнований стали и учащиеся детского технопарка «Мосгормаш». Лабораторию робототехники представили пять команд в четырех номинациях:
1. Щукин Аркадий, Шулика Эвелина - учащиеся Центра
образования №548 «Царицыно» (Hello Robot-Сортировщик),
2. Горчин Иван, Кудрявцев Серафим - учащиеся Центра образования №548 «Царицыно» (Hello Robot-Сортировщик),
3. Гладиков Александр, Денищенко Даниил - учащиеся ГБОУ «Школа №868» и ГБОУ «Гимназия №1569» «Созвездие» (Lego-Сумо Мега 20х20),
4. Тимаков Тимофей, Тимофеев Алексей - учащиеся ГБОУ «Школа №880» (Arduino манипуляторы),
5. Анисимов Илья, Анисимов Владислав-ГБОУ «Гимназия №1569» «Созвездие» (Нейро-лабиринт).
Руководители команд: Кудрявцев В.Р., Буланов Р.А. - преподаватели робототехники Детского технопарка «Мосгормаш».
Ребята соревновались в различных номинациях фестиваля.
Например, «Lego-сумо» - это сборка мощного и быстрого робота, который не только
вытолкнет противника за пределы круга, но и сам сможет удержаться в нем. А вот
в почти созвучной номинации «Lego-Сумо Мега 20x20» робот должен уложиться
в размеры 20 на 20 см и весить не больше 2 кг. Направление под названием
"Arduino манипуляторы" отличается тем, что в нем нужно запрограммировать
автономного робота (манипулятора) на базе платформы Arduino, который может
поставить маркером точки в определенных местах круга, которые становятся
известны за два часа до начала соревнований. Чем точнее попадание маркера в
точку - тем больше очков получает команда. Кстати, можно заработать и штрафные
очки, если точка поставлена далеко от указанного места. В интересной номинации
"Нейро-лабиринт" робот должен пройти по лабиринту, а участник может
использовать только мысленные команды (нейроуправление).
Учащиеся детского технопарка «Мосгормаш» на Всероссийском робототехническом фестивале показали высокий уровень подготовки. Самой успешной для ребят оказалась номинация «Arduino манипуляторы». Алексей Тимофеев и Тимофей Тимаков стали обладателями 3 места и получили почетный диплом и медали призеров соревнований.
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