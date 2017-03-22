Образование/Карьера

Организаторами фестиваля выступил Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» при поддержке Министерства образования и науки РФ и Агентства стратегических инициатив. На площадки фестиваля вышло около 5000 школьников и студентов (1300 команд) из шестидесяти пяти регионов России, Белоруссии и Казахстана.

Участниками соревнований стали и учащиеся детского технопарка «Мосгормаш». Лабораторию робототехники представили пять команд в четырех номинациях:

1. Щукин Аркадий, Шулика Эвелина - учащиеся Центра образования №548 «Царицыно» (Hello Robot-Сортировщик),

2. Горчин Иван, Кудрявцев Серафим - учащиеся Центра образования №548 «Царицыно» (Hello Robot-Сортировщик),

3. Гладиков Александр, Денищенко Даниил - учащиеся ГБОУ «Школа №868» и ГБОУ «Гимназия №1569» «Созвездие» (Lego-Сумо Мега 20х20),

4. Тимаков Тимофей, Тимофеев Алексей - учащиеся ГБОУ «Школа №880» (Arduino манипуляторы),

5. Анисимов Илья, Анисимов Владислав-ГБОУ «Гимназия №1569» «Созвездие» (Нейро-лабиринт).

Руководители команд: Кудрявцев В.Р., Буланов Р.А. - преподаватели робототехники Детского технопарка «Мосгормаш».

Ребята соревновались в различных номинациях фестиваля. Например, «Lego-сумо» - это сборка мощного и быстрого робота, который не только вытолкнет противника за пределы круга, но и сам сможет удержаться в нем. А вот в почти созвучной номинации «Lego-Сумо Мега 20x20» робот должен уложиться в размеры 20 на 20 см и весить не больше 2 кг. Направление под названием "Arduino манипуляторы" отличается тем, что в нем нужно запрограммировать автономного робота (манипулятора) на базе платформы Arduino, который может поставить маркером точки в определенных местах круга, которые становятся известны за два часа до начала соревнований. Чем точнее попадание маркера в точку - тем больше очков получает команда. Кстати, можно заработать и штрафные очки, если точка поставлена далеко от указанного места. В интересной номинации "Нейро-лабиринт" робот должен пройти по лабиринту, а участник может использовать только мысленные команды (нейроуправление).



Учащиеся детского технопарка «Мосгормаш» на Всероссийском робототехническом фестивале показали высокий уровень подготовки. Самой успешной для ребят оказалась номинация «Arduino манипуляторы». Алексей Тимофеев и Тимофей Тимаков стали обладателями 3 места и получили почетный диплом и медали призеров соревнований.

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,