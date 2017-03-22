Они будут пролегать между Москвой и Московской областью и помогут улучшить транспортную доступность двух регионов. Всего на Совете обсудили работу 121 маршрута.

На заседании Межведомственного координационного совета (МКС) по формированию сети смежных маршрутов между Москвой и Московской областью представители транспортных ведомств двух регионов договорились об организации 7 новых автобусных маршрутов. При этом у 6 из них начальные остановочные пункты будут находиться на территории Москвы, у 1 маршрута – в Подмосковье. Обслуживать новые маршруты будут в общей сложности 57 транспортных средств, в том числе 12 автобусов среднего класса и 25 автобусов малого класса со стороны столицы, 10 автобусов малого класса и 5 среднего класса – со стороны Московской области.

Кроме того, для максимального удобства жителей двух регионов на Совете приняты решения по изменению уже существующих смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок. Так, на 15 маршрутах с начальным остановочным пунктом в Москве и на 43 маршрутах из Подмосковья добавлены остановки, изменены или продлены трассы движения. При этом решения принимались с учетом пожеланий самих пассажиров.

В связи с растущим пассажиропотоком между двумя регионами, на Совете также принято решение увеличить количество подвижного состава. На 10 московских маршрутах появятся 18 новых автобусов особо большого класса, 28 – большого класса и 21 – среднего класса. На подмосковных маршрутах подвижной состав пополнится 12 автобусами вместимостью большого класса, 117 – среднего класса.

«Работа Совета значительно сократила сроки принятия решений по формированию маршрутов, которые обеспечат транспортную доступность двух регионов. Совместное соглашение Правительств Москвы и Московской области позволяет сформировать высокие стандарты качества обслуживания жителей двух регионов. При этом соглашение не предполагает изменений действующих тарифов на перевозки по маршрутам между Москвой и Подмосковьем. Регулируемые тарифы на новые смежные маршруты будут формироваться по согласованию с органами госвласти регионов. Одним из важных вопросов, которые нам удалось решить, стало увеличение количества автобусов и замена подвижного состава на машины большей вместимости на ряде маршрутов между Московской областью и Москвой», – рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Сегодня нам удалось закрыть ряд важных вопросов, связанных с улучшением качества пассажирских перевозок. По просьбам жителей будут созданы дополнительные остановки на маршрутах из Балашихи, Мытищ, Одинцово, Солнечногорска. Принято решение о продлении маршрута в Люберцах до микрорайона «Красная горка». Из Нахабино до метро Митино будет запущен новый маршрут, что позволит обеспечить для граждан прямое беспересадочное сообщение и повысит уровень комфорта перевозок», – отметил значение достигнутых договоренностей министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

Как подчеркнул министр, совместная работа представителей Московской области и Москвы, направленная на улучшение транспортного обслуживания жителей и гостей региона, будет продолжена. На следующем заседании Межведомственного координационного совета планируется рассмотреть рад вопросов, касающихся как установления новых смежных межрегиональных маршрутов, так и оптимизацию параметров обслуживания существующих.

Информация:

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и Мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2016 года подписали соглашение об организации регулярных перевозок по смежным межрегиональным маршрутам автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. Данный документ заключен во исполнение ст. 16 Федерального закона от 13.07.15 № 220–ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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