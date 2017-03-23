Здесь интересно

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Трансляцию «Евровидения» отменили

Фото: © Фото: Продюсерский центр Игоря Матвиенко.

Юлия Самойлова.

Трансляцию «Евровидения» отменили

ИА «РОСБАЛТ» 23 марта 2017г., 11:50

Музыкальный конкурс «Евровидение», который пройдет на Украине, не будет транслировать ни один российский телеканал.

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«От России никто в этом году на „Евровидение“ в Киев не поедет, поэтому ни один из федеральных российских телеканалов не будет транслировать и сам конкурс», — отметил ведущий.
 
Ранее СБУ объявила о запрете певице Юлие Самойловой на три года въезда в страну. Представитель ведомства Елена Гитлянская пояснила, что «решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины».
 
В МИД РФ назвали решение Киева политическим и отметили, что оно не учитывает интересы простых зрителей.
 
Также сообщалось, что Самойлова сможет представить Россию на «Евровидении» в следующем году.

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Москва-Инфо

   