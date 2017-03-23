Здесь интересно

«От России никто в этом году на „Евровидение“ в Киев не поедет, поэтому ни один из федеральных российских телеканалов не будет транслировать и сам конкурс», — отметил ведущий.



Ранее СБУ объявила о запрете певице Юлие Самойловой на три года въезда в страну. Представитель ведомства Елена Гитлянская пояснила, что «решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины».



В МИД РФ назвали решение Киева политическим и отметили, что оно не учитывает интересы простых зрителей.



Также сообщалось, что Самойлова сможет представить Россию на «Евровидении» в следующем году.

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