Здесь интересно

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Трансляцию «Евровидения» отменили
Музыкальный конкурс «Евровидение», который пройдет на Украине, не будет транслировать ни один российский телеканал.онлайн, реклама в газете, расписание, менеджер по размещению рекламы,
«От России никто в этом году на „Евровидение“ в Киев не
поедет, поэтому ни один из федеральных российских телеканалов не будет
транслировать и сам конкурс», — отметил ведущий.
Ранее СБУ объявила о запрете певице Юлие Самойловой на три года въезда в страну. Представитель ведомства Елена Гитлянская пояснила, что «решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины».
В МИД РФ назвали решение Киева политическим и отметили, что оно не учитывает интересы простых зрителей.
Также сообщалось, что Самойлова сможет представить Россию на «Евровидении» в следующем году.
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