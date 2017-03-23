Помимо московских, в форуме примут участие также федеральные и частные театры и музеи, муниципальные и некоммерческие культурные центры.

Московский культурный форум не обходится без зарубежных гостей. Так в этом году в торжественной церемонии открытия примет участие Секретарь по культуре города Белграда Ивона Евтич.

На форуме этого года будет уделено большое внимание образовательной и дискуссионной программе – более 80 семинаров, лекций, круглых столов, тренингов и презентаций пройдет с 24 по 26 марта в Манеже.

В день открытия, 24 марта, в рамках образовательной и дискуссионной программы форума, отдельное внимание будет уделено частным музеям. На специальной панели "Частные музеи: за и против" первые лица главных частных музеев страны (Центр искусств. Москва, Музей АЗ, in artibus foundation, Институт русского реалистического искусства) обсудят, с какими сложностями они сталкиваются, особенности, отличающих частные музеи от государственных, и о том, как именно привлечь внимание к своему мероприятию.

Также в день открытия Департамент культуры города Москвы в рамках Московского культурного форума уделит особое внимание теме "Медиа".

Про современные тенденции в медиа и как не остаться незамеченным в новой медиа-среде расскажут:

Мария Захарова - Директор Департамента информации и печати МИД России;

Дарья Пенчилова - Заместитель главного редактора ТАСС;

Мария Михайлова - Директор по PR и маркетингу АО Москва Медиа (Москва 24);

Матвей Алексеев - Директор по внешним коммуникациям в Rambler&Co;

Олеся Ива - Шеф-редактор Buro 247.

Одна из панелей будет посвящена каналам коммуникации в сфере культуры. В рамках сессии представители наиболее интересных проектов, расскажут о своем опыте взаимодействия с аудиторией, инструментах привлечения и секретах успеха.

Участниками панели станут:

Дарья Шульга - Директор публичной программы Институт «Стрелка» и управляющий директор Пикника «Афиши»;

Александр Сысоев - Директор по маркетингу сервиса Афиша-Рестораны;

Вадим Ваньков - Советник Министра культуры РФ, куратор проекта Культура.РФ;

Анна Цфасман - Основатель и генеральный директор сети кофеен Double B Coffee&Tea;

Илья Кирия - Профессор, руководитель департамента медиа. К.ф.н., Ph.D. Факультет коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ.

Модератор:

Мария Базарнова - Создательница первого проекта по трудоустройству в культурной сфере Люди в культуре, специалист научно-экспозиционного отдела Государственного Геологического музея им. Вернадского РАН

Все дни работы форумы на площадке Кадрового Центра Департамента культуры города Москвы в режиме реального времени можно будет разместить резюме, ознакомиться с вакансиями учреждений культуры, а также получить консультацию.

И, конечно, гостей форума в Манеже ждет самая масштабных культурная программа Москвы этого года. За 3 дня работы форума можно будет посетить более 40 спектаклей, 43 концерта и более 500 мастер-классов.

Москвичи и гости столицы в дни форума смогут совершенно бесплатно увидеть наиболее интересные спектакли, концертные программы, а также пообщаться с главными героями культурной Москвы.

Кроме того, Московским культурный форум - это уникальная возможность в неформальной обстановке встретиться с деятелями культуры — актерами, режиссёрами, музыкантами, певцами. Состоится более 30 творческих встреч и более 30 автограф-сессий. Режиссёры, возглавляющие лучшие российские труппы, ответят на вопросы о театре. Экспресс-интервью ожидается с Римасом Туминасом, Миндаугасом Карбаускисом и Евгением Писаревым.

Творческую встречу со зрителями 26 марта проведёт Андрей Кончаловский.

Гости Московского культурного форума встретятся с Чулпан Хаматовой, Сергеем Гармашем, Игорем Ясуловичем, Ириной Горбачёвой, Виктором Вержбицким, Ольгой Кабо и многими другими.

Известные сатирические миниатюры прошлых лет и новые произведения представит 25 марта заслуженный артист России Михаил Жванецкий.

Юбилейным концертом «Здравствуйте, мои дорогие зрители!» к 80-летнему юбилею Владимира Высоцкого завершится второй вечер форума. Прозвучат стихи и песни поэта, на сцену выйдут его сын Никита Высоцкий, народный артист России Дмитрий Харатьян, рок-группа «Ва-Банкъ», артисты Московского экспериментального театра МГИКа.

Концерт «Мой Рязанов» будет посвящён российскому кино и 90-летию со дня рождения кинорежиссёра и драматурга, ушедшего из жизни в 2015 году. Воспоминаниями об Эльдаре Александровиче поделятся одна из его любимых актрис Светлана Немоляева и друг кинорежиссёр Сергей Соловьёв. Перед гостями выступят певица Елена Камбурова, органистка Екатерина Мельникова и участник шоу «Голос» Витольд Петровский.

Литературный концерт-спектакль «Марина Цветаева. Поэт и время» откроет форум 24 марта. Постановку подготовили актриса Алиса Гребенщикова и Московский камерный Шнитке-оркестр. Под музыку Альфреда Шнитке, Дмитрия Шостаковича и Сергея Прокофьева прозвучат фрагменты из

Посетителей Московского культурного форума ждёт необычное музыкальное представление в абсолютной темноте. Проект «Люди IN» представит концерт «Метаморфозы», не имеющий аналогов в России.

Фольклорная певица Ольга Зрилина и хор актёров «Страна Оз» выступят в концертном зале, в оформлении которого используются специальные материалы, не пропускающие свет. Организаторы «Метаморфоз» интригуют: как только зрители переступят через порог, они погрузятся в круговорот эмоций и совершенно новой музыки, ведь в пространстве абсолютной темноты восприятие зрителя меняется, а эффект погружения усиливается.

Сопровождать зрителей до посадочных мест и обратно будут гиды.

С полной программой Московского культурного форума можно знакомиться на сайте mos.ru https://www.mos.ru/city/projects/mkf/.

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