Горожане начинают ездить на дачи, и загруженность дорог в конце недели резко возрастает. В то же время в воскресные дни будет наблюдаться обратная ситуация – приток автомобилей по направлению в город.

Трафик-инженерами ЦОДД был проведен анализ транспортных показателей. По пятницам в марте за город стало выезжать на 100 тысяч машин больше, чем в феврале. В то же время в воскресные дни количество поездок из области в столицу выросло на 60 тысяч.

Следует отметить, что наибольшие затруднения движения наблюдаются на границах города, где количество полос на магистралях, ведущих в область, уменьшается после МКАД. Наиболее проблемными являются следующие магистрали: Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Алтуфьевское шоссе, Профсоюзная улица. Кроме того, ожидается ухудшение обстановки в местах, где идёт реконструкция, в частности на Рязанском и Мичуринском проспектах, и Варшавском шоссе.

По пятницам в вечерний час пик движение также будет затруднено на Ленинском проспекте и Ленинградском шоссе по направлению в область. Также ожидаются затруднения на съездах с кольцевых магистралей, ТТК и МКАД. Возможны осложнения в центральной части города, где ведутся подготовительные работы по программе «Моя улица».

Просим водителей быть предельно внимательными при совершении поездок, соблюдать дистанцию и скоростной режим во избежание риска возникновения ДТП. Также рекомендуем сдвинуть поездки за город на внепиковые часы. Рекомендуемое время для выезда за город – до 12 часов дня или после окончания вечернего часа «пик» в пятницу (22 часа), либо в первый выходной день до 8:30 утра или после 12 часов дня.

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