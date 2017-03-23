Ранее сообщалось, что число погибших в результате ЧП увеличилось до пяти человек, в их числе – сам исполнитель теракта.

По последним данным, пострадало 40 человек. Среди погибших – 48–летний полицейский. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приказала приспустить государственные флаги над своей резиденцией на Даунинг-стрит в память о жертвах террористической атаки.

Теракт произошел 22 марта в одном из самых популярных у туристов мест Лондона. Машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар и сбила несколько человек.

Полицейские ликвидировали находившегося в машине человека, один из них получил ножевое ранение. Английская полиция приступила к полномасштабному контртеррористическому расследованию.

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