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Cтихи русского поэта Федора Тютчева стали подарком для министра иностранных дел Сергея Лаврова
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Министру иностранных дел исполнилось 67 лет
Президент России Владимир Путин поздравил министра иностранных дел Сергея Лаврова с днем рождения и вручил ему сборник стихов Федора Тютчева.
Лаврову 21 марта 2017 года исполнилось 67 лет.
Глава государства преподнес в качестве подарка книгу 1913 года издания. В ней опубликованы стихи русского поэта Федора Тютчева, многие годы отдавшего дипломатической службе.
Известно, что Лавров также пишет стихи.
Источник: Москва 24онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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