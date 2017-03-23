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Персона

Cтихи русского поэта Федора Тютчева стали подарком для министра иностранных дел Сергея Лаврова

Cтихи русского поэта Федора Тютчева стали подарком для министра иностранных дел Сергея Лаврова

Городской портал 23 марта 2017г., 14:33

утин подарил на день рождения Лаврову сборник стихов Тютчева

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Министру иностранных дел исполнилось 67 лет

Президент России Владимир Путин поздравил министра иностранных дел Сергея Лаврова с днем рождения и вручил ему сборник стихов Федора Тютчева.

Лаврову 21 марта 2017 года исполнилось 67 лет.

Глава государства преподнес в качестве подарка книгу 1913 года издания. В ней опубликованы стихи русского поэта Федора Тютчева, многие годы отдавшего дипломатической службе.

Известно, что Лавров также пишет стихи.

Источник: Москва 24

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