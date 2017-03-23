Министру иностранных дел исполнилось 67 лет

Президент России Владимир Путин поздравил министра иностранных дел Сергея Лаврова с днем рождения и вручил ему сборник стихов Федора Тютчева.

Лаврову 21 марта 2017 года исполнилось 67 лет.

Глава государства преподнес в качестве подарка книгу 1913 года издания. В ней опубликованы стихи русского поэта Федора Тютчева, многие годы отдавшего дипломатической службе.

Известно, что Лавров также пишет стихи.

Источник: Москва 24

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