версия для печати
Персона
Набибулину предложил Владимир Путин на пост главы ЦБ
Владимир Путин представил в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБонлайн, реклама в газете, расписание, менеджер по размещению рекламы,
"Президент представил в Государственную Думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2017 года", – отмечается в сообщении.
Ранее президент провел встречу с Набиуллиной. Глава государства выразил надежду, что под ее руководством Центральный банк России будет действовать так же независимо и так же уверенно.
Пост председателя Банка России Набиуллина занимает с 24 июня 2013 года.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.