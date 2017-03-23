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Персона

Набибулину предложил Владимир Путин на пост главы ЦБ

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Набибулину предложил Владимир Путин на пост главы ЦБ

Городской портал 23 марта 2017г., 15:09

Владимир Путин представил в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ

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"Президент представил в Государственную Думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2017 года", – отмечается в сообщении.

Ранее президент провел встречу с Набиуллиной. Глава государства выразил надежду, что под ее руководством Центральный банк России будет действовать так же независимо и так же уверенно.

Пост председателя Банка России Набиуллина занимает с 24 июня 2013 года.

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