"Президент представил в Государственную Думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2017 года", – отмечается в сообщении.

Ранее президент провел встречу с Набиуллиной. Глава государства выразил надежду, что под ее руководством Центральный банк России будет действовать так же независимо и так же уверенно.

Пост председателя Банка России Набиуллина занимает с 24 июня 2013 года.

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