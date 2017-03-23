Бесплатный Wi-Fi запустили на перегонах между станциями "Тропарево", "Румянцево" и "Саларьево" Сокольнической линии метро, расположенных на территории ТиНАО, сообщил пресс-секретарь компании-оператора Wi-Fi в столичной подземке "МаксимаТелеком" Илья Грабовский.

В ходе работ в тоннелях установили 12 новых базовых станций и проложили 10 километров кабеля.

Теперь воспользоваться высокоскоростным интернетом смогут более 100 тысяч человек, ежедневно посещающие новые станции. Общий пассажиропоток красной ветки достигает 900 тысяч человек в сутки.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Беспроводной Wi-Fi в Московском метрополитене является крупнейшей публичной сетью в мире. Регулярно интернетом в метро пользуются более 81 процента пассажиров. В 2016 году к сети подключились более 770 миллионов раз.

Каждый третий пассажир считает, что наличие бесплатного Wi-Fi делает метрополитен более привлекательным видом общественного транспорта.

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