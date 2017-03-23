Убийство бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова свидетельствует о том, что Украина не смогла обеспечить его безопасность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Надеемся, что убийца и те, кто стоял за этими действиями, будут выявлены», — добавил Песков.

При этом представитель Кремля назвал абсурдными заявления о «российском следе» в убийстве Вороненкова. «Мы считаем, что какие-либо измышления, которые уже звучат о пресловутом российском следе, являются абсурдными», — сказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь сообщил, что в Кремле не видят преград для возвращения в Россию Марии Максаковой, супруги убитого Вороненкова. «Въезд ей никто не закрывал, ей не нужно никуда обращаться», — цитируют его.

Ранее Песков заявил, что об убийстве Вороненкова было доложено президента РФ Владимиру Путину.

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова «актом государственного терроризма со стороны России». «Коварное убийство в центре Киева Дениса Вороненкова — это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден покинуть по политическим соображениям. Явный почерк российских спецслужб, ранее неоднократно проявлялся в разных европейских столицах», — заявил Порошенко.

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