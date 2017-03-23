ЧМ-2018. Квалификация. Южная Америка. Колумбия – Боливия

23 марта 2017 года, 23-30 МСК

Колумбия

Колумбийцы не выигрывают уже три матча подряд, и эта неприятная серия привела к тому, что «кофейщики» теперь только шестые в таблице. Ситуация не критичная – до Аргентины, например, всего одно очко, от Чили и Эквадора – по два зачетных балла. В последних матчах 2016 года соперники у Колумбии были серьезные – ничьими завершились игры с Уругваем (2:2) и Чили (0:0), в гостях у Аргентины был провал 0:3.

Боливия

Боливия – один из аутсайдеров текущего отбора. Занимает команда только предпоследнее место, обгоняя кризисную Венесуэлу. В активе «зеленых» всего семь очков, что практически исключает даже теоретические шансы на поездку в Россию в следующем году. Основной козырь сборной – домашнее высокогорье, играть гостям приходится в Ла-Пасе на высоте 3600 метров, все свои очки боливийцы как раз набрали именно дома.

Статистика и личные встречи

Первый матч завершился победой Колумбии 3:2

В гостях Боливия пока не набрала ни одного очка, проиграв шесть игр с общим счетом 1:19

Боливия еще ни разу не обыгрывала Колумбию на выезде, последние семь игр завершились сухими поражениями.

Прогноз

Слишком уже не равны силы в этой паре – спускаясь на равнину, Боливия совершенно ничего не может противопоставить соперникам и разваливается на глазах. Считаем, что крайне мотивированные колумбийцы не допустят осечки в игре против аутсайдера и добьются уверенной победы. В последнем отборе они дома громили боливийцев 5:0, скорее всего что-то подобное будет и сейчас.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Колумбия – 1,15

Ничья – 8,80

Боливия – 22,00

Прогноз: азиатская фора (-2) Колумбия

Коэффициент: 1,85

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